У Європі відкрили родовище рідкісних металів, яке допоможе уникнути залежності від Китаю

На півночі Швеції виявили родовище сировини, яка є ключовою для виробництва акумуляторів для електромобілів і вітрових турбін.

У четвер, 12 січня, шведська гірничодобувна група LKAB оголосила про виявлення в регіоні міста Кіруна на крайній півночі Швеції найбільшого відомого родовища рідкісноземельних металів у Європі. За попередньою оцінкою у покладах міститься понад мільйон тонн сировини, яка тепер повністю надходить із Китаю.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву компанії.

“Це найбільше відоме родовище рідкісноземельних елементів у нашій частині світу, і воно може стати значним основою для виробництва критично важливої сировини”, — уитує видання президента і генерального директора компанії LKAB Яна Мострьома.

В даний час в Європі не видобувають цієї сировини, а Китай забезпечує майже 98 відсотків поставок до ЄС. Існують ризики, що Китай з економічних чи політичних міркувань може відмовитись постачати сировину, пропонуючи лише готові продукти. Рідкісноземельні метали є необхідною сировиною, зокрема, у виробництві акумуляторів для електромобілів і вітрових турбін.

За даними Європейської комісії , очікується, що до 2030 року попит на ці елементи зросте більш ніж у п’ять разів.

З огляду на поточні процедури отримання дозволів, може знадобитися від 10 до 15 років, щоб розпочати роботу на шахті Кіруна, де були знайдені поклади. Ян Мострьом закликав Брюссель прискорити та оптимізувати ці процеси в рамках Закону про важливу сировину, який планується оголосити 14 березня .

“Політика повинна дати промисловості умови для переходу на екологічне виробництво без використання викопних палив”, — прокоментував новину міністр енергетики та промисловості Швеції Ебба Буш.

Нагадаємо, З 2023 року Туреччина почне видобуток свого газу з родовища, знайденого в Чорному морі, яке є найбільшим в історії країни і дозволить замінити паливо, що постачалось із-за кордону.

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