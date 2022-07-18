У Євросоюзі погодили нові санкції проти Росії: про які обмеження йдеться

Очільники МЗС країн Європейського союзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії.
За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, у новому санкційному пакеті немає додаткових обмежень щодо російських енергоресурсів.
Про це Петер Сіярто повідомив у соціальних мережах.
Сіярто зазначив, що в санкційний список не внесли російський "Газпромбанк". Також не має обмежень щодо російських енергоресурсів. Натомість у документі йдеться про ембарго на російське золото та додаткові обмеження на державні закупівлі та прийом депозитів.
Також до санкційного списку ЄС будуть додані 48 приватних осіб і дев'ять організацій, у тому числі віце-прем'єр Росії, кілька чиновників РФ і "Сбербанк".
Нагадаємо, в Будапешті припустили, що можуть вступити у війну в Україні.
Раніше Дмитро Кулеба розповів, що сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії обов'язково буде. Однак навряд чи в цьому пакеті санкцій буде ембарго на російський газ.
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