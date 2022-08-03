У застосунку Monobank знову доступна купівля валюти: скільки доларів вже придбали клієнти

У застосунку Монобанку "Mono" знову доступна купівля валюти.

Про це 3 серпня повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Він зазначив, що купити валюту можна у межах ліміту 50 000 грн. на місяць для розміщення на новий строковий депозит терміном 3 місяці і довше і для поповнення діючих строкових депозитів до закінчення строку яких залишається 3 місяці і більше. Після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях "Універсалбанку" та банків-партнерів у рамках денного ліміту (еквівалент 100 000 грн.).

Гороховський також наголосив, що у разі ажіотажного попиту Monobank залишає за собою право припинення продажу валюти. Але поки що, за його словами, попит слабенький.

"2,3 млн дол. за дві години. Ні про що. Від моменту запуску вчора ввечері 6500 клієнтів купили валюти майже на 5 млн долл. У середньому 770 долларiв на клієнта", - написав співзасновник Monobank.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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