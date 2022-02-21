У Зеленського назвали, скільки коштів щомісяця втрачає Україна на тлі загрози нападу Росії

Якщо ситуація стабілізується інформаційно, то через два місяці таких утрат уже не буде, запенвнили на Банковій.
Економіка України щомісяця втрачає 2-3 мільярди доларів через загрозу повномасштабного нападу Російської Федерації. Сюди входять зупинені інвестиції, додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері та скорочення авіаперевезень.
Про це сказав заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, який блокує запозичення, тисне на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5-2 мільярди доларів", - сказав Шурма.
На Банковій запевняють, що Україна має "подушку" в 4-5 млрд доларів, що є достатньо сумою для стабільної економіки. "Ми вважаємо, що подушки в 4-5 млрд доларів має бути достатньо, щоб продовжувати державні програми, які ми запланували. Але зовнішня ситуація може змінюватися", - зазначили в ОП.
Тако він додав, якщо ситуація стабілізується інформаційно, то підніметься "больовий поріг" і через два місяці таких утрат уже не буде.
Раніше в Офісі президента попереджали українців про спекулятивний курс. Заступник керівника Офісу президента зазначив, резервів Національного банку більш ніж достатньо для того, щоб вгамувати паніку.
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