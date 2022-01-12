У Зеленського пообіцяли підтримати найбільш постраждалі від викривлення ринкової ситуації галузі

У Зеленського пообіцяли підтримати найбільш постраждалі від викривлення ринкової ситуації галузі

Шурма наголосив, що для населення здорожчання газу також було б надчутливим, тож держава відреагувала дуже швидко.

Галузі, які найбільше постраждали від викривлення ринкової ситуації, наприклад пандемії COVID-19 або 20-разового подорожчання газу, можуть розраховувати на підтримку держави.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи ситуацію на ринку природного газу, він зазначив, що багато галузей отримали значну вигоду від буму на сировинні товари, тобто достатньо маржі, щоб пережити ці три-чотири місяці пікових цін на енергоресурси.

"Але є справді окремі сектори, де буму цін не було. Там будемо вживати точкових заходів", – сказав він.

Шурма наголосив, що для населення таке подорожчання газу також було б надчутливим, тож держава відреагувала дуже швидко.

"Хоча ціна на газ зросла у 20 разів, ми цю ситуацію штучно утримали (для населення – Ред.). Що стосується індустрії, будемо секторально дивитися", – зазначив заступник глави ОП.

Як ще один приклад такого підходу він навів програму "єПідтримка", яка точково допомагає секторам, що найбільше постраждали від запровадженого в пандемію COVID-19 карантину.

"У програмі немає готелів та ресторанів, тому що ми вивчили статистику - там нормальна динаміка. Можливо, у готелях не допандемічне завантаження, але динаміка хороша. А от деякі сектори справді просіли", - пояснив Шурма.

За його словами, у спортивних клубах чи театрах сильно зменшилося відвідування, водночас залишилася необхідність утримувати та опалювати великі площі.

"Тому спілкуватимемося з індустріями, вивчатимемо, де справді просідання, а де спекуляції. Де справді проблема, шукатимемо інструменти для допомоги", – наголосив заступник глави ОП.

Нагадаємо:

В Україні можуть запустити нову програму "єСубсидія" за аналогією з програмою виплати грошей за вакцинацію "єПідтримка". Попередньо відомо, що отримувачі субсидій отримуватимуть кошти на картку, які можна витратити лише на оплату "комуналки".

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