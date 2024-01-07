У Зеленського пояснили, що буде у разі скорочення міжнародного фінансування

Україна має деякі можливості для збільшення фінансування, якщо воно скоротиться від міжнародних партнерів.

Якщо міжнародні донори України будуть скорочувати фінансування, тоді доведеться переходити до "плану Б", який вже частково реалізовується.

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Про це в етері телемарафону заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Він заявив, що не вірить у перспективу, що західні союзники почнуть скорочувати фінансову допомогу.

"Але якщо уявити картину, що немає достатнього фінансування – це означає, що треба буде переходити до "плану Б". Частково цей "план Б" вже застосовується, бо в січні треба фінансувати державний бюджет. Міністерство фінансів буде намагатися позичати якомога більше на внутрішньому ринку", - сказав Устенко.

Він зазначив, що у цій сфері можливості не великі, але вони продемонстрували в грудні, що там можна отримувати кошти.

"Я б сказав ще, що можна вести додаткові перемовини тими нашими союзниками, партнерами, які вже підтвердили свою допомогу. Є можливості по іншим напрямкам", - сказав радник президента.

Крім того, Успенко заявив, що коли треба вирішувати щось швидко, то можливості для додаткового залучення коштів достатньо обмежені.

"І можна уявити собі, що в певні періоди часу треба буде приймати (якщо говорити про перехід до "плану Б") можливо і такі важкі рішення. Але знов таки я не дуже вірю, що ми будемо переходити до такого крайнього плану, про який зараз дискутують", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що заяву Державного департаменту США про допомогу Україні не слід сприймати, як намір зменшити підтримку.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін спрогнозував, чи скоротить Захід військову допомогу.

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