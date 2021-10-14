У Зеленського прогнозують, що Україна до кінця року може отримати ще два транші від МВФ

Це стане можливим, якщо сторони домовляться продовжити нинішню програму stand-by.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця року може перерахувати Україні два транші.
Про це радник президента Олег Устенко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Ми чекаємо, що транш, який повинен надійти, буде в межах близько 750 млн доларів. Те, що теж обговорюється, - це можливість продовження цієї програми stand-by, в який ми зараз знаходимося, на пів року... І якщо так, то ми можемо розраховувати на те, що до кінця року Україна зможе отримати ще додатковий транш від МВФ", - зазначив Устенко.
Нагадаємо:
- Минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українська сторона та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершують підготовку меморандуму про продовження діючої програми stand-by. За його словами, за підсумками переговорів, питання про транш для України має бути вирішене позитивно, але термінів отримання грошей він не назвав.
- У Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.
- За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у переговорах з місією МВФ виникло питання фіскальних ризиків у зв'язку з високою ціною на газ. Цей момент вимагає додаткових консультацій. Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відбитися на фіскальній частині бюджету в нинішньому році.