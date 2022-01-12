У Зеленського розглядають створення програми "єСубсидія" за аналогією з "єПідтримкою"

Попередньо відомо, що отримувачі субсидій отримуватимуть кошти на картку, які можна витратити лише на оплату "комуналки".
В Україні можуть запустити нову програму "єСубсидія" за аналогією з програмою виплати грошей за вакцинацію "єПідтримка".
Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За словами Шурми, влада планує активно розвивати програму "єПідтримка". Він пообіцяв, що "єПідтримка" щомісяця поповнюватиметься новими напрямками і продуктами.
"Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити "єСубсидію"?", — зазначив Шурма.
Заступник керівника ОП пояснив, що йдеться про таку саму картку, з якої можна витратити кошти тільки на оплату комунальних послуг.
"Це дозволить верифікувати отримувачів субсидій. А тут є великі питання. Так, з тих мільярдів гривень, що виділяються на субсидії, більшість потрапляють у точку, але є й зловживання. І ми чітко зможемо верифікувати кожного отримувача", — сказав заступник голови Офісу президента.
Раніше Ростислав Шурма розповів, коли "ковідну тисячу" отримають українці без застосунку "Дія" та банківських карток.
Нагадаємо, починаючи від 19 грудня, офіційно запущено проєкт "єПідтримка" в застосунку "Дія". Витратити тисячу гривень можна в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах, на квитки "Укрзалізниці" та внутрішні авіарейси. Також можна придбати квитки на концерти. Зняти гроші готівкою або переказати на іншу картку не можна.
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