У Зеленського розкрили "божевільні" витрати Путіна на війну в Україні

У 2024 році російський диктатор Володимир Путін вирішив витратити на армію рекордні 11 трильйонів рублів. Це майже вдвічі більше, ніж 2023 року.

Про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Мережі.

"Божевільний Путін вирішив витратити на армію рекордні 11 трильйонів рублів", - написав він.

Він зазначив, що РФ робить ставку на війну і готова вкладати все, що має у вбивство українців.

"Вперше в історії оборонні витрати стануть найбільшою статтею бюджету РФ. Фактично 39% федерального бюджету піде на війну", - йдеться у повідомленні.

На тлі цього Єрмак наголосив, що Україні потрібно більше озброєнь.

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"Потрібно знищити російський ВПК, щоб Кремль не міг виробляти ракети і ударні БПЛА, а також техніку", - написав він.

Крім того, керівник ОП переконаний, що з такими витратами у РФ немає шансів уникнути економічного краху.

"Санкції повинні його пришвидшити - закласти основи занепаду", - резюмував Єрмак.

Кошти на війну

Зазначимо, сайт ТСН.ua з’ясовував, скільки вже Україна витратила коштів на оборону від 2014 року, адже саме тоді ворог напав на нашу землю.

Представник Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону. Йдеться про 300 мільйонів доларів.

Сполучені Штати найближчим часом передадуть Україні активи, які були конфісковані у російських олігархів.

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