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У Зеленського розповіли, яку компенсацію РФ має виплатити Україні та звідки візьмуть гроші

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Зеленського розповіли, яку компенсацію РФ має виплатити Україні та звідки візьмуть гроші

Зруйноване росіянами житло / Фото: Associated Press

РФ продовжує руйнувати інфраструктуру України.

Україна внаслідок російського вторгнення має отримати від країни-агресорки компенсацію в розмірі $750 млрд,

Про це розповів радник президента України Олег Устенко в етері телемарафону.

При цьому, за його словами, непрямі збитки за всю ту агресію, яку спричинила РФ, становлять $1 трлн.

"Зараз йде розгляд двох треків. Перший – використання прибутку на заморожені активи. Це питання вирішиться протягом кількох тижнів. А що стосується всіх активів, то немає сумнівів, що досить швидко вирішать питання щодо передачі активів Центробанку РФ. І це буде вирішено всіма країнами, що їх мають", – зазначив Устенко

Компенсація за зруйноване житло

Нагадаємо, від 10 травня в Україні запрацювала програма "єВідновлення", в межах якої українці зможуть отримати грошову компенсацію на ремонт помешкання, яке постраждало під час повномасштабного вторгнення РФ.

У рамках програми єВідновлення вже 12 тисяч українців отримали виплати на загальну суму понад 1 млрд грн для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені внаслідок російської агресії.

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Дата публікації
Перегляди
652
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