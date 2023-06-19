У Зеленського запропонували ідею, як погасити державний борг України

Позаштатний радник президента Зеленського Олег Устенко заявив, що Україна може погасити державний борг за рахунок коштів Російської Федерації.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Він упевнений, що державний борг не буде головною проблемою для України. Після війни відбудеться кредиторська конференція, на якій це питання розглядатиметься.

"Борги ми зможемо перекривати частиною того, що відберемо у Росії, вони винні за ці борги, які ми наробили, і вони їх мають сплачувати потім", – заявив Устенко.

Як сказав позаштатний радник президента, сума заморожених Заходом російських активів у рази перевищує вартість державного боргу України.

"У нашого агресора арештовано $350 млрд золотовалютних резервів і $150 млрд номенклатури, тобто пів трильйона доларів. А боргів у нас – в рази, якщо не в десятки разів менше. Частину їх можна використати", – зазначив Устенко.

Нагадаємо, НБУ хоче змінити правила купівлі доларів в Україні.

Читайте також: