В жовтні не всі пенсіонери отримають виплати: що сталося

В жовтні пенсія надійде не усім українським пенсіонерам. Обмеження торкнуться осіб, що мають статус ВПО, який вони отримали до 24 лютого 2024 року, а ідентифікацію не пройшли.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В міністерстві наголошують, що ця категорія громадян зможе поновити виплату пенсій. Для цього необхідно пройти ідентифікацію або у відділенні Пенсійного фонду, або в особистому кабінеті вебпорталу ПФУ, або через відділення "Ощадбанку".

"Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена. Кошти будуть виплачені за всі місяці, за які людина не отримувала пенсію через непроходження ідентифікації", – йдеться у повідомленні.

В Мінреінтеграції наголосили, що призупинення виплати не скасовує пенсію. Вона зберігається на рахунках ПФУ, допоки особа не пройде ідентифікацію.

Як повідомлялося, українці можуть отримати надбавки до пенсії. Деякі з них призначаються автоматично, а для інших потрібно буде подати заяву.

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