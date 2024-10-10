В жовтні не всі пенсіонери отримають виплати: що сталося

Призупинення виплати не скасовує пенсію.
В жовтні пенсія надійде не усім українським пенсіонерам. Обмеження торкнуться осіб, що мають статус ВПО, який вони отримали до 24 лютого 2024 року, а ідентифікацію не пройшли.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
В міністерстві наголошують, що ця категорія громадян зможе поновити виплату пенсій. Для цього необхідно пройти ідентифікацію або у відділенні Пенсійного фонду, або в особистому кабінеті вебпорталу ПФУ, або через відділення "Ощадбанку".
"Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена. Кошти будуть виплачені за всі місяці, за які людина не отримувала пенсію через непроходження ідентифікації", – йдеться у повідомленні.
В Мінреінтеграції наголосили, що призупинення виплати не скасовує пенсію. Вона зберігається на рахунках ПФУ, допоки особа не пройде ідентифікацію.
Як повідомлялося, українці можуть отримати надбавки до пенсії. Деякі з них призначаються автоматично, а для інших потрібно буде подати заяву.
Читайте також:
- Верховна Рада підвищила податки: хто і скільки тепер платитиме
- Зарплати українців стрімко зростають: в НБУ назвали причину
- "Нова пошта" зможе надсилати пенсії українцям – що відомо