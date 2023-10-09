У жовтні почне дорожчати хліб, наскільки виросте ціна до кінця року

Прогнозується, що до кінця 2023 року в Україні здорожчає на 5-10% хліб. Очікується підвищення цін на весь хлібний асортимент. У жовтні очікується, що підвищення буде в межах 5%, вважає президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Чому здорожчає хліб

За словами Юрія Дученка, "головними проблемами українських пекарів є збереження високих цін на пшеницю 2-го класу, яка використовується для випікання хліба, а також недостатня її кількість на внутрішньому ринку. Наразі вже можна говорити, що до кінця сезону хлібопекарська галузь може недоотримати майже 1 млн тонн пшениці 2-го класу".

На здорожчання хліба і хлібобулочних виробів впливає також підвищення цін на енергоносії та пальне через повернення його оподаткування.

Ще одна причина - на сьогодні пекарі отримують низькі зарплати, тому можливість їх підвищення є вкрай важливою для збереження кадрового потенціалу хлібопекарської галузі.

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