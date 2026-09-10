У жовтні українці отримають нові квитанції за газ: що означають ці зміни

Газопостачання / © pexels.com

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Від 1 жовтня 2026 року в Україні набувають чинності нові стандарти формування квитанцій за постачання та розподіл природного газу. Споживачі отримуватимуть платіжні документи за єдиними правилами, що має спростити оплату комунальної послуги та зробити нарахування більш зрозумілими.

Про це пише видання «На пенсії».

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Водночас сама зміна форми платіжних документів не означає підвищення ціни на газ. Для більшості побутових споживачів тариф на ресурс залишиться без змін.

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Чому змінюють квитанції за газ

Необхідність оновлення платіжної документації пов’язана з гармонізацією українського законодавства з європейськими вимогами до інформування споживачів у газовому секторі, а також із нормами Закону України «Про ринок природного газу».

Як зазначає «На пенсії», головна мета постанови НКРЕКП №541 — усунути плутанину з рахунками, яка виникала через відсутність єдиного формату квитанцій у різних регіонах.

Від жовтня оператори газорозподільних мереж мають перейти на стандартизоване відображення інформації. Завдяки цьому споживачеві буде простіше зрозуміти, за що саме він платить, який обсяг газу використав і скільки коштує його доставка.

Що зміниться у платіжках

Оновлений Кодекс газорозподільних систем передбачає кілька практичних нововведень.

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Єдина квитанція. В одному платіжному документі відображатимуться суми за спожитий газ, тобто його постачання, та за транспортування ресурсу — розподіл.

Стандартизована форма. Для операторів газорозподільних мереж діятиме єдиний шаблон рахунку. Це має полегшити споживачам порівняння та перевірку нарахувань незалежно від регіону.

Деталізація платежів. У квитанціях буде чіткіше зазначено, за що саме нараховані кошти, із розшифруванням обсягів та тарифних складових.

Актуальна інформація про рахунок. Споживачі регулярно отримуватимуть відомості про стан рахунку, зокрема інформацію про переплату або заборгованість.

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Паперова чи електронна квитанція

Ще однією зміною стане офіційне закріплення можливості обирати зручний формат отримання платіжного документа.

Споживач зможе отримувати квитанцію у звичному паперовому вигляді через поштову скриньку або користуватися її електронною версією в особистому кабінеті.

Таким чином, нові правила мають не лише уніфікувати платіжки, а й дати людям більше можливостей контролювати власні розрахунки за газ.

Чи подорожчає газ у жовтні

Зміна форми квитанцій не передбачає автоматичного підвищення тарифу на природний газ.

Понад 12 млн домогосподарств, або близько 98% побутових споживачів, які обслуговує ГК «Нафтогаз України», продовжать оплачувати газ за річним тарифом 7,96 грн за кубометр.

Ця ціна визначена укладеними договорами, а її підвищення для населення обмежене законодавчим мораторієм на період дії воєнного стану.

Поточна фіксована ціна для побутових клієнтів «Нафтогазу» діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію в Україні залишаться незмінними до кінця цього року. Однак уже з наступного року уряд, ймовірно, буде змушений їх переглянути.

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