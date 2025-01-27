У зриві добудови Хмельницької АЕС зацікавлені приватні енергокомпанії — ЗМІ

Однією з основних причин блокування в парламенті закону про добудову Хмельницької АЕС - є позиція численних приватних виробників електроенергії, які мають намір заробити на «розподіленій генерації» опасаються конкуренції з боку державного Енергоатому.

Про це йдеться в статті видання РБК Україна.

«Зрозуміло, що з добудовою нових блоків ХАЕС загроза збитків для власників невеличких газогенеруючих станцій зростає. Лобістами енергоінвесторів просякнути всі фракції Ради, навіть деякі депутати мають власний інтерес в такому бізнесі. Тому, перша версія полягає саме в лобістській спробі законодавчого блокування великого конкурента», - йдеться в статті.

Фронтменом у протидії розвитку атомної енергетики виступає фракція «Голос», яка до того ж прагне в такий спосіб поправити свій рейтинг, що коливається біля відмітки в 0%, зазначає видання.

«Партія «Голос» зайшла в парламент ледве перетнувши 5%-й прохідний бар’єр з результатом 5,82%. З того часу найменша фракція ВР пережила низку скандалів, самоусунення впізнаваних лідерів, відтік частини депутатів. Рейтинг партії зараз, якщо вірити соціологічним дослідженням, коливається близько нуля. Тому цілком логічним є пошук якоїсь гучної теми, на якій можна було би побудувати електоральну реконкісту», - пише видання.

Втім, йдеться в статі, вибір як самої теми так і часу старту був вкрай невдалим.

«Коли електроенергія стає для суспільства вітальною цінністю, то публічна протидія побудові нових енергооб’єктів мало схожа на політичний трамплін. Скоріше на цвях в домовині політичної кар’єри», - йдеться в тексті статті.