Убивчі відсотки: скільки насправді українцям доводиться платити за мікрокредити

Українці навіть не здогадуються, що беруть в позику невеликі суми грошей під мільйонні відсотки річних. Згідно статистики, в Україні кожного місяця через мікрофінансові організації оформлюється 650 тисяч споживчих кредитів. Люди не знають, що беруть гроші в борг під мільйонний відсоток, бо компанії подають інформацію з мінімальними цифрами – від 0,01%.

Скільки насправді коштує кредит: найдорожчі мікрофінансові компанії

За умовами кредитування найбільш популярних мікрофінансових компаній, доведеться сплатити кругленьку суму відсоткової ставки. І це далеко не десятки тисяч гривень. Хоча згідно закону «Про споживче кредитування» на сайтах компаній вказано реальні цифри з урахуванням усіх можливих штрафних санкцій.

Але переважна більшість компаній мікрокредитування «маскує» ці величезні цифри у самому низу сторінок сайту чи навіть в окремих розділах. Тому пересічний громадянин не здогадається перевірити там інформацію, яка ретельно прихована.

Найбільший відсоток річних за позичені гроші доведеться сплатити таким компаніям:

«Аlexcredit» бере за позику близько 1 783 266%. «Mycredit» візьме за мікрокредит 820 650%. «Е-groshi» дають позику під 515 749%. «Сreditkasa» пропонує річну ставку розміром 279 354%. «Selfiecredit» дасть гроші під 203 406%. «Сreditplus» позичить кошти за 115 757%. «Money4you» має ставку 87 838% річних. «Сredit7» дасть в борг під 60 103%.

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