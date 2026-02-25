Учасники АПАУ сплатили 7,5 млрд грн податків у 2025 році

Реклама

Як повідомили в асоціації, до структури зазначених платежів увійшли податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Загальна сума сплаченого учасниками асоціації ПДВ становила близько 3 млрд грн.

За інформацією Державної податкової служби України, у 2025 році роздрібний сегмент фармацевтичної галузі загалом сплатив 3,38 млрд грн ПДВ.

Порівняно з 2024 роком обсяг податкових надходжень, сформованих учасниками ГС «АПАУ», збільшився на 2,7 млрд грн.

«Аптечний ритейл як соціально відповідальний бізнес демонструє стабільну динаміку сплати податків, роблячи свій внесок у забезпечення фінансової стійкості держави та залишаючись одним із найбільших платників податків у стратегічному секторі економіки», – зазначили в асоціації.

В АПАУ додали, що учасники спілки й надалі сприятимуть розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я та залишатимуться надійним джерелом бюджетних надходжень.

Громадська спілка «Аптечна професійна асоціація України» об’єднує юридичних осіб вітчизняного фармацевтичного ринку.