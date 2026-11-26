Вчителька у школі / © ТСН

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Від 1 січня 2027 року в Україні передбачено чергове підвищення заробітних плат педагогічних і науково-педагогічних працівників орієнтовно на 10%. Відповідні видатки закладені у проєкті державного бюджету на наступний рік.

Про це йдеться у відповіді прем’єр-міністра України Сергія Корецького на електронну петицію щодо забезпечення законодавчих гарантій фінансування освіти та оплати праці освітян, оприлюдненій на сайті Кабінету міністрів.

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Петицію від 30 жовтня 2026 року підтримали понад 25 тисяч громадян.

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Скільки коштів передбачили на освіту 2027 року

За словами Корецького, у проєкті державного бюджету на 2027 рік, який Верховна Рада розглянула в першому читанні, на освіту й науку передбачено 328,5 млрд грн.

З цієї суми 235,3 млрд грн планують спрямувати безпосередньо на оплату праці працівників освітньої сфери. Це на 37,5 млрд грн більше, ніж передбачалося 2026-го.

Зокрема, освітня субвенція місцевим бюджетам має становити 192,8 млрд грн. Це на 32,1 млрд грн більше за цьогорічний показник та на 81,1 млрд грн більше, ніж 2025-го.

Очільник уряду наголосив, що остаточні обсяги фінансування визначать після ухвалення державного бюджету на 2027 рік.

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«Гідна оплата праці освітян — важлива умова збереження кваліфікованих фахівців і забезпечення якісної освіти наших дітей», — зазначив він.

Як зростали зарплати вчителів 2026 року

Корецький нагадав, що протягом 2026 року заробітні плати педагогічних і науково-педагогічних працівників уже підвищили на 50%.

Від 1 вересня набули чинності нові умови оплати праці, затверджені постановою Кабміну від 31 серпня 2026 року №1078.

Відповідно до них, посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановили на рівні 1,6 мінімальної заробітної плати, а науково-педагогічного працівника — двох мінімальних зарплат.

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Наступне підвищення, заплановане на 2027 рік, має становити орієнтовно 10%.

Водночас прем’єр визнав, що рівень оплати праці освітян потребує подальшого зростання. За його словами, уряд запроваджує нові умови поступово, щоб місцеві громади могли підготуватися до додаткових фінансових витрат.

Кому ще підвищать зарплати на 10%

Окремо у відповіді на петицію Сергій Корецький звернув увагу на оплату праці навчально-допоміжного та обслуговувального персоналу закладів освіти.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено підвищення від 1 січня на 10% посадових окладів працівників бюджетної сфери, зарплати яких визначаються за Єдиною тарифною сіткою. Це стосується, зокрема, працівників шкільних їдалень, технічного персоналу та інших співробітників, які забезпечують повсякденну роботу освітніх закладів.

Він також пояснив, що мінімальна заробітна плата не використовується безпосередньо для розрахунку посадових окладів цієї категорії працівників. Водночас законодавство встановлює, що мінімальний посадовий оклад не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Уряд пояснив, чому підвищення зарплат відбувається поступово

Прем’єр зазначив, що подальше збільшення оплати праці освітян потребує значних додаткових бюджетних ресурсів. В умовах повномасштабної війни значна частина державних коштів спрямовується на оборону та захист країни.

Уряд рекомендує місцевій владі ефективніше використовувати наявні фінансові ресурси, зокрема оптимізувати мережу освітніх закладів та організацію їхньої роботи. Заощаджені кошти пропонується спрямовувати на підвищення зарплат працівників освіти.

Водночас посадовець наголосив на необхідності збереження стабільних і своєчасних виплат працівникам бюджетної сфери.

Нагадаємо, від 1 січня 2027 року більшість територіальних громад України планують перейти на нову систему оплати праці педагогів дошкільної освіти. Завдяки змінам зарплати працівників дитячих садків з урахуванням надбавок можуть зрости до 21–25 тисяч гривень.

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