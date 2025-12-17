Реклама

«Державний бюджет ризикує недоотримувати близько 21 мільярда гривень податкових надходжень щороку через ініціативу народних депутатів заборонити нікотинові паучітатютюнові вироби для нагрівання зі смаками», - прокоментувала Тетяна Кощук, експерт Growford Institute, яка давала оцінку економічного ефекту від такої ініціативи сьогодні на засіданні підкомітету.

Заборона викладки тютюнової продукції в місцях продажу, яка також є в законопроєкті, загрожує щорічними втратами на рівні 4 млрд грн, що раніше оцінювали в профільній асоціації.

Восени депутати вже розглядали ідею заборони продажу нікотинових паучів в Україні. 29 жовтня профільний комітет ухвалив компромісне рішення замість повної заборони напрацювати окремий законопроєкт щодо регулювання цієї категорії продукції.

Реклама

Ключовими аргументами проти заборони паучів стали, з одного боку, їхнє поширене використання військовими на фронті, а з іншого значні подадткові надходження в бюджет, що оцінюються, за даними нардепів, в понад 1 млрд грн.

Водночас, попри обіцянки військовим і розмови про доцільність регулювати ринок в умовах воєнного стану, нардепи все ж повернулись до ідеї заборони паучів.

Законопроєкт №14110-д пропонує обмежити вміст нікотину на порцію (один пауч) до 1 мг, що фактично означає заборону, оскільки таких продуктів немає на українському ринку.

Окремо обговорювалися питання кальянів та електронних сигарет, як приклад рішень, які не працюють. Куріння кальянів в закладах в Україні заборонено з 2021 року, однак це суто декларативна норма, адже багато років кальян-бари працюють попри заборону в тіні, Щодо електронних сигарет, то в Україні вже діє заборона на використання смаків у рідинах для е-сигарет, що, за оцінками експертів, призвело до стрімкого зростання тіньового ринку. Частка нелегального ринку електронних сигарет зараз становить 93%, згідно з дослідженням Kantar. За даними експерта Growford Institute Миколи Пасічного, український бюджету вже недоотримує 7,5 мільярдів гривень.

Реклама

Попри це, депутати пропонують піти ще далі повністю заборонити електронні сигарети, а також тютюнові вироби для нагрівання зі смаками. За розрахунками аналітиків GROWFORD Institute, лише заборона ароматизованих тютюнових виробів для нагрівання може коштувати держбюджету близько 20 млрд грн податкових надходжень щороку.

Ще одним елементом ініціативи є заборона викладки тютюнової продукції в місцях продажу. Це питання неодноразово піднімалося впродовж останніх років, однак його різко розкритикувала Державна регуляторна служба. Регулятор вказував на порушення прав споживачів на ознайомлення з асортиментом товарів, а також на недоцільність і непропорційність таких обмежень. За попередніми оцінками, витрати бізнесу можуть становити від 40 тис. грн для одного торгового місця до 40 млн грн і більше для загальнонаціональних мереж, що в сукупності означає близько 4 млрд грн щорічних втрат.

На тлі цих ініціатив в Україні зростає нелегальний ринок тютюнової продукції. За даними «Kantar Україна», у жовтні 2025 року частка нелегальних сигарет в Україні знову зросла й сягнула 17,8%.