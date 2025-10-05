Удар по бюджету: українці платитимуть ще більше за популярні продукти

Молочні продукти продовжують зростати у ціні / © ТСН.ua

Уже багато місяців поспіль українці помічають, як ціни на молочні продукти тихо, але впевнено повзуть угору. Здавалося б, щомісячне зростання на кілька гривень чи відсотків не надто б’є по кишені, але в річній перспективі суми стають справді шокувальними. Молоко, кефір, сметана та масло за рік подорожчали в середньому на 20-30%.

Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Асоціації виробників молока (АВМ).

Молочна інфляція

Аналітики зафіксували, що у вересні ціни зросли на більшість товарних позицій, і це відбувається, попри те, що внутрішній попит на молочку був обмеженим. Як зазначає аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі, спостерігалося скорочення продажів у торговельних мережах, але ціни це не зупинило.

Найяскравіше річне зростання видно на прикладі найходовіших продуктів:

Молоко пастеризоване (в плівці, до 2,6% жирності): в середньому коштує 48,21 грн за літр. Порівняно з минулим роком, ціна зросла на 8,89 грн, або на 23%.

Кефір (2,5%, у плівці): середня ціна 56,74 грн/кг. Річне подорожчання склало 20%.

Сметана (15%, у стаканах): середня ціна сягнула 187,22 грн/кг. Це на 25% більше, ніж торік.

Вершкове масло (72,5-73%, вітчизняне): в середньому коштує 586,64 грн/кг. За рік ціна зросла на 123,36 грн, або 27%.

Сири: зростання цін і конкуренція з імпортом

Любителям сиру також доводиться платити більше. Середня ціна на кисломолочний сир (жирність 9%) зросла до 293,44 грн/кг, що на 28% дорожче, ніж минулого року.

Попри те, що деякі тверді сири, як-от «Український» та «Голландський», за останній місяць трохи подешевшали, їхнє річне зростання залишається відчутним — близько 24-26%. Наприклад, середня ціна «Українського» сиру — 590,66 грн/кг.

«Імпортні сири, які завозяться в Україну переважно з Польщі, більш привабливі в плані ціни ніж продукція вітчизняних виробників,» — звертає увагу на цікаву тенденцію Георгій Кухалейшвілі.

Це створює конкурентний тиск на українські компанії. Наприклад, імпортний сир «Маасдам» від бренду Kroon коштує в середньому 529,00 грн/кг, що на 29% дешевше, ніж аналогічна вітчизняна продукція. А імпортна Моцарелла Belezza виявляється на 8% дешевшою за українські аналоги.

Прогноз цін і попиту

Експерти зазначають, що високі ціни на молочні продукти в Україні багато в чому пов’язані із загальною продовольчою інфляцією. Проте обмежений внутрішній попит та тимчасове призупинення молочного експорту до ЄС змушують молокопереробні підприємства працювати «на склад».

Це, у поєднанні зі зниженням цін на біржові товари (наприклад, вершкове масло) на світових експортних ринках, може створити певний ціновий тиск на внутрішньому ринку у найближчій перспективі.

«Ймовірна певна активізація попиту на свіжу молочну продукцію взимку,» — прогнозує Георгій Кухалейшвілі, але зазначає, що наразі ціни залишаються високими.

Отже, українцям слід готуватися до того, що найближчими місяцями їхній кошик із молочними продуктами дешевшим не стане.

Нагадаємо, в Україні від початку осені ціни на овочі з борщового набору — картоплю, моркву, капусту, буряк і цибулю — трохи знизилися після літнього різкого подорожчання. Це пов’язано із сезонним насиченням ринку овочами відкритого ґрунту. Але невдовзі експерти прогнозують нове подорожчання.