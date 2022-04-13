Удар по кишені Путіна: російський опозиціонер розповів, чи врятує Китай РФ

Переорієнтація РФ на Китай буде складною, зокрема нафту та газ доведеться продавати за безцінь.
Китай не допоможе Росії у випадку нафтового ембарго. Якщо ж Європа відмовиться від російських нафти та газу, то це буде удар по особистій кишені російського диктатора Путіна.
Про це у інтерв'ю "Радіо НВ" сказав російський опозиціонер Михайло Ходорковський.
"Чесно сказати, я не думаю, що хтось із них є другом. Тому що Сі Цзіньпін, він друг китайського народу, але не Путіна. Я думаю, що серед друзів у такого непередбачуваного вождя тільки якісь дурні на кшталт Стівена Сігала. Ніхто із серйозних людей, які дбають про добробут своєї країни, у друзях у непередбачуваного лідера бути не захоче. Далі є практичні речі. Ми з вами маємо усвідомлювати, що та сама Німеччина не може собі дозволити в один день відключитися від російського газу. Від нафти можливо, а від газу навряд чи. Те саме стосується і частини інших країн, особливо Східної та Центральної Європи. Тим не менш це завдання поставлене, це завдання буде протягом найближчих років вирішено", - сказав Ходорковський.
Російський опозиціонер додав, що переорієнтація РФ на Китай буде складною, зокрема нафту та газ доведеться продавати за безцінь.
"Якщо, так би мовити, відповідний рівень тиску зберігатиметься, я маю на увазі суспільний тиск. Спроба переорієнтувати ці потоки на Схід, у бік Китаю, вони зіштовхнуться із двома проблемами. По-перше, транспортування вартує шалених грошей. По-друге, будівництво додаткових труб — це шалений час і шалені гроші. По-третє, Китай, залишаючись єдиним покупцем, звісно, не запропонує хорошу ціну. Тобто удар по економіці Росії і в даному випадку — по особистій кишені Путіна, тому що ми маємо розуміти, що доходи від нафти і газу багато в чому надходять в особисті кишені Путіна, то цей удар буде досить серйозним", - додав Ходорковський.
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