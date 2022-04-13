Удар по кишені Путіна: російський опозиціонер розповів, чи врятує Китай РФ

Переорієнтація РФ на Китай буде складною, зокрема нафту та газ доведеться продавати за безцінь.

Китай не допоможе Росії у випадку нафтового ембарго. Якщо ж Європа відмовиться від російських нафти та газу, то це буде удар по особистій кишені російського диктатора Путіна.

Також читайте Ворог зосередив основні зусилля на захопленні окремих кварталів Маріуполя та завдає авіаударів - Генштаб

Про це у інтерв'ю "Радіо НВ" сказав російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

"Чесно сказати, я не думаю, що хтось із них є другом. Тому що Сі Цзіньпін, він друг китайського народу, але не Путіна. Я думаю, що серед друзів у такого непередбачуваного вождя тільки якісь дурні на кшталт Стівена Сігала. Ніхто із серйозних людей, які дбають про добробут своєї країни, у друзях у непередбачуваного лідера бути не захоче. Далі є практичні речі. Ми з вами маємо усвідомлювати, що та сама Німеччина не може собі дозволити в один день відключитися від російського газу. Від нафти можливо, а від газу навряд чи. Те саме стосується і частини інших країн, особливо Східної та Центральної Європи. Тим не менш це завдання поставлене, це завдання буде протягом найближчих років вирішено", - сказав Ходорковський.

Російський опозиціонер додав, що переорієнтація РФ на Китай буде складною, зокрема нафту та газ доведеться продавати за безцінь.

"Якщо, так би мовити, відповідний рівень тиску зберігатиметься, я маю на увазі суспільний тиск. Спроба переорієнтувати ці потоки на Схід, у бік Китаю, вони зіштовхнуться із двома проблемами. По-перше, транспортування вартує шалених грошей. По-друге, будівництво додаткових труб — це шалений час і шалені гроші. По-третє, Китай, залишаючись єдиним покупцем, звісно, не запропонує хорошу ціну. Тобто удар по економіці Росії і в даному випадку — по особистій кишені Путіна, тому що ми маємо розуміти, що доходи від нафти і газу багато в чому надходять в особисті кишені Путіна, то цей удар буде досить серйозним", - додав Ходорковський.

Читайте також: