Удар по логістиці: світовий перевізник Maersk зупиняє контейнерні рейси до портів України через удари РФ

Через масовані атаки Росії: Maersk тимчасово призупиняє роботу в порту Чорноморська

Реклама

Велика міжнародна судноплавна компанія Maersk оголосила про тимчасове зупинення контейнерних перевезень через чорноморські порти України на тлі масованих російських атак.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Змушені повідомити, що у зв’язку з поточною ситуацією, яка впливає на нашу операційну діяльність, фідерний оператор не має можливості продовжувати надання сервісу до України через Чорноморський рибний порт (ЧРП). У зв’язку з цим наш сервіс через Чорноморський рибний порт тимчасово призупиняється до подальшого повідомлення», — зазначили у компанії.

Реклама

Вантажі, які мали прибути до Чорноморського порту Maersk перенаправить до порту Констанца у Румунії.

Для організації подальшого перевезення вантажу з Румунії в Україну, включаючи погодження варіантів доставки, транзитних строків та відповідних витрат, Maersk просить звертатися до її Delivery Department

Нагадаємо, Maersk відновила регулярний контейнерний сервіс до порту Чорноморськ у червні 2024 року.

Раніше Financial Times повідомляла, що судновласники почали уникати портів Одеси через посилення російських атак.

Реклама

У Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, що росіяни почали прицільно бити по портах та суднах України, щоб погіршити українську економіку.

Раніше ми писали, що РФ вдарила по іноземному кораблеві на Одещині. ВМС врятували 17 філіппінців, але на жаль, унаслідок атаки був один загиблий.

Новини партнерів