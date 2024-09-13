Удар по зерновозу у Чорному морі: у світі різко підскочили ціни на зерно

Російські загарбники спричинили підвищення цін на збіжжя, завдавши удару по зерновозу у Чорному морі.

Після того, як російські загарбники завдали ракетного удару по зерновозу у Чорному морі, у світі різко зросли ціни на зерно.

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Про це інформує Bloomberg.

"Ф'ючерси на пшеницю підскочили на 2,2% після того, як Україна заявила, що РФ вразила ракетою корабель з зерном", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли до 5,9175 дол за бушель, що є найвищим показником з липня 2024 року.

Зростання відбулось напередодні щомісячного звіту про попит та пропозицію Міністерства сільського господарства США, який повинен бути опублікований пізніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вивозить українське зерно з окупованих територій до Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники хочуть збільшити масштаби вивозу зерна з України.

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