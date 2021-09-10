Удруге за місяць: УЗ знову підвищує тарифи

Укрзалізниця та Міністерство інфраструктури повідомили про намір підвищити тарифи на перевезення вантажів 1 класу на 9% вже звід 1 січня 2022 року.

Про це йдеться в наказі, опублікованому на сайті МІУ.

Таким чином, з огляду на попередній наказ, ухвалений 17 серпня, тарифи на вантажні перевезення 1 класу зростуть загалом на 40%. А за 5 років тарифи збільшилися у понад удвічі.

Своє рішення в МІУ пояснили «скороченням диспропорції між рівнями тарифних класів вантажів та вдосконаленням тарифної політики на залізничному транспорті». За підрахунками відомства, це дасть УЗ додаткові доходи в розмірі 2,3 млрд грн і дозволить «збільшити фінансову можливість для забезпечення ремонту основних засобів та інфраструктури, спрямувати кошти на освоєння капітальних інвестицій для забезпечення безпеки руху поїздів».

Нагадаємо, згідно зі звітом, представленим Тимчасовою слідчою комісією ВР, Укрзалізниця перебуває в критичному стані через корупцію і непрофесійне управління топ-менеджменту. Так, згідно з їхнім звітом, за п'ять останніх років основні фонди УЗ втратили третину своєї вартості, а обсяг капітальних інвестицій склав всього 65%. При тому, що за п'ять років тарифи на перевезення зросли вдвічі. При цьому, за даними СБУ, щорічно на корупційних схемах УЗ втрачає 8 млрд грн в рік, тобто майже мільйон щодня.

Раніше експерти попереджали: підвищення тарифів на перевезення без проведення структурних реформ і поліпшення якості послуг призведе лише до того, що обсяги перевезень впадуть, і УЗ в результаті втратить і гроші, і клієнтів. Крім того, оскільки УЗ є монополістом, її рішення мають бути проаналізовані Антимонопольним комітетом.

Учасники президентської програми «Велике будівництво» заявляли, що подорожчання перевезення будматеріалів автоматично потягне за собою подорожчання проекту на 10%, тобто на десятки мільйонів гривень.

Своєю чергою, Міністерство енергетики скерувало в Держрегуляторну службу лист, в якому попередило, що підвищення тарифів на вантажні перевезення матиме негативний вплив на діяльність підприємств вугільної та енергетичної галузей України, адже зросте вартість транспортування палива для потреб підприємств енергетичної генерації. А представники вугільної галузі заявили, що підвищення тарифів неминуче потягне за собою підвищення тарифів на комунальні послуги.

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