Удвічі більше, ніж торік: Метінвест Ахметова вкладе майже 6 млрд грн у свої комбінати у Кривому Розі

Метінвест у 2025 році інвестує у розвиток криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів. Основні капіталовкладення будуть спрямовані на підтримку ключового обладнання, створення альтернативних джерел електроенергії та облаштування безпечних й комфортних робочих місць.

Порівняно з минулим роком, компанія збільшила обсяги інвестицій в залізорудні активи більше ніж вдвічі.

Найбільшу частину інвестицій скерують на капітальні ремонти обладнання та споруд комбінатів – понад 1 млрд грн. Тут реалізують інвестиційні проєкти, які забезпечать стабільність виробничих процесів, надійну роботу транспорту та ключового обладнання, виконання якісних показників продукції для утримання конкурентних позицій та зменшать витрати на виробництво залізорудної сировини. Кошти заплановані й на капітальні ремонти обладнання гірничотранспортних, переробних комплексів, енергетичного обладнання.

Один із пріоритетів року також – енергетична незалежність, для того, щоб мінімізувати технологічні ризики для підприємств під час ймовірних відключень електроенергії. Для цього на Північному та Центральному ГЗК планується будівництво газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 20 МВт і сонячної генерації потужністю 23 МВт. На ці проєкти сумарно буде спрямовано 1,3 млрд грн.

Крім того, цього року 70 млн грн буде скеровано на створення комфортних умов на робочих місцях - зокрема, на капітальні ремонти побутових приміщень в адміністративно-побутових комплексах структурних підрозділів комбінатів.

Також у 2025 році починається активна фаза реалізації стратегічного проєкту «Згущення відходів збагачення на ПівнГЗК». Цей масштабний проєкт направлений на забезпечення транспортування згущених хвостів збагачення на більш високі відмітки хвостосховища після 2026 року. Додатково він дозволить зменшити енергозатрати. У 2025 році планується освоїти 1,4 млрд грн.

«Як і торік, інвестиційна стратегія компанії сфокусована передусім на збереженні працездатності підприємств, адже поки триває війна, реалізація в Україні масштабних інвестпроєктів з модернізації та створення нових потужностей виробництва дуже обмежена. Втім, попри складну ситуацію, компанія не припиняє інвестувати в розвиток», - каже директор з капітального будівництва та інвестицій ГЗК Метінвесту Дмитро Непомнящий.

Як відомо, Метінвест заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн — це другий показник у державі.