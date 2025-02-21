Угода про корисні копалини між Україною та США близька до завершення — Bloomberg

Завершена угода щодо доступу США до українських корисних копалин в обмін на гарантії безпеки стане ключовим елементом зусиль адміністрації Трампа з припинення трирічної війни.

Українські чиновники обговорюють питання корисних копалин зі спеціальним посланником США Кітом Келлогом під час його візиту до Києва. Українські та американські учасники переговорів прагнуть цього тижня завершити угоду, початкову пропозицію якої відхилив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, які ознайомлені зі змістом переговорів.

Опосередковано це підтвердив і президент Зеленський, повідомивши, що його зустріч із Келлогом “відновила надію”.

Пропозиція США передбачала забезпечення 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від корисних копалин, що порушувало б українське законодавство, повідомила особа, ознайомлена з перебігом дискусії.

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Київ висунув зміни до пропозиції, які були б вигідні обом сторонам, оскільки початковий варіант угоди, за словами критиків, нагадував пропозицію часів колоніалізму.

Трамп сказав, що він хоче рідкісноземельні елементи еквівалентом 500 мільярдів доларів. Але, попри повідомлення про родовища корисних копалин на суму 10 трильйонів доларів, Україна не має великих запасів рідкісноземельних порід, які були б визнані на міжнародному рівні як економічно вигідні.

Більшість родовищ, ймовірно, є побічними продуктами виробництва таких матеріалів, як фосфати. Деякі з них розташовані в зонах російського контролю.

Завершена угода щодо доступу США до українських корисних копалин в обмін на гарантії безпеки стане ключовим елементом зусиль адміністрації Трампа з припинення трирічної війни. Трамп заявив, що незабаром може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним .

Водночас Зеленський, як стверджують джерела, у розмові з Келлогом у четвер наполягав на зустрічі з Трампом перед тим, як він зустрінеться з Путіним. За його словами, угоду про корисні копалини ідеально було б підписати в присутності президентів США та України.

За словами іншого співрозмовника видання, обізнаного щодо цього питання, адміністрація США розглядає угоду про корисні копалини як спосіб зв’язати Америку та Україну. І все ж таки більшість майбутніх гарантій безпеки України буде покладено на Європу, сказав він.

Нагадаємо, високопоставлений чиновник Білого дому назвав “недалекоглядним” рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

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