Угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною значно розширить наші експортні можливості – Качка

Угода дасть великий системний поштовх для українсько-турецького бізнесу.

Угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною, яку напередодні схвалив Кабінет міністрів, розширить перелік товарів, які наші промисловці зможуть туди експортувати, і дасть поштовх для розвитку українського бізнесу.

Про це розповів заступник міністра економіки України Тарас Качка.

"Після багатьох років пошуку рішення ми вийшли на збалансовану угоду. Наші зернові йдуть без мита, тому ми зосередились на металургії, іншій промисловості. І тому ця угода дає нам можливість значно розширити коло товарів, які будуть експортуватися до Туреччини. Був варіант зовсім вузької угоди, преференційної. Але все ж таки ми знайшли можливість відкрити 95,6% всіх товарів, які можуть експортуватися до Туреччини", - пояснив Качка у ефірі телеканалу "Україна 24".

Він підкреслив, що ця угода дасть великий системний поштовх для українсько-турецького бізнесу щодо інвестицій і розширення бізнесу.

"Мова йде не лише про торгівлю, а й про розташування виробництва на території один одного. Я думаю, що ми будемо з вами бачити протягом 5-7 років системні зміни в торгівлі у регіоні між північним і південним берегами Чорного моря", - переконаний Качка.

Також він зазначив, що у результаті угоди виграє український бізнес, а як наслідок – і дербюджет, який отримуватиме більше надходжень у вигляді податків та зборів.

"Український бізнес отримає понад 100 млн доларів щороку додаткового прибутку навіть просто від економії на митах, які вони перестануть сплачувати при експорті до Туреччини. Тому в межах одного року ми вийдемо в плюс з точки зору бюджету, але головне – це те, що наш бізнес буде розвиватися, збільшуючи експорт", - резюмував Качка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив проєкт Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною 2 лютого. Ключова позиція домовленості – встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій, що становить 95% від загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Окрім того, ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти або зменшені мита. Підписання угоди планується в четвер, 4 лютого, під час візиту президента Туреччини до України.