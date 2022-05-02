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Угорщина не підтримає ембарго ЄС на імпорт російської нафти та газу

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Угорщина не підтримає ембарго ЄС на імпорт російської нафти та газу

Associated Press

Угорщина ветуватиме будь-які європейські пропозиції, що призведуть до обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

Угорщина як і раніше виступає проти будь-якого ембарго ЄС на імпорт російської нафти та газу.  

Про це заявив речник угорського уряду Золтан Ковач, пише The Guardian.

"Позиція Угорщини щодо будь-якого нафтогазового ембарго не змінилася: ми їх не підтримуємо", - сказав він.

Євросоюз планує запропонувати поетапну заборону імпорту російської нафти в рамках шостого пакету санкцій, який обговорюється цього тижня.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, вирішальним фактором є те, що уряд Німеччини більше не буде гальмувати запровадження ембарго. Причиною зміни курсу Німеччини, ймовірно, є останні успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. 

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Австрія, Угорщина та Словаччина, які вагалися, чи підтримувати ембарго на поставки російської нафти, відкликали вето.

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