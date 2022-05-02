Угорщина не підтримає ембарго ЄС на імпорт російської нафти та газу

Угорщина ветуватиме будь-які європейські пропозиції, що призведуть до обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.
Угорщина як і раніше виступає проти будь-якого ембарго ЄС на імпорт російської нафти та газу.
Про це заявив речник угорського уряду Золтан Ковач, пише The Guardian.
"Позиція Угорщини щодо будь-якого нафтогазового ембарго не змінилася: ми їх не підтримуємо", - сказав він.
Євросоюз планує запропонувати поетапну заборону імпорту російської нафти в рамках шостого пакету санкцій, який обговорюється цього тижня.
За словами високопоставленого дипломата ЄС, вирішальним фактором є те, що уряд Німеччини більше не буде гальмувати запровадження ембарго. Причиною зміни курсу Німеччини, ймовірно, є останні успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Австрія, Угорщина та Словаччина, які вагалися, чи підтримувати ембарго на поставки російської нафти, відкликали вето.
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