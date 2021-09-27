Угорщина підписує з Росією договір про транзит газу в обхід України, МЗС звернеться до Єврокомісії

Угорщина підписує з Росією договір про транзит газу в обхід України, МЗС звернеться до Єврокомісії

Новий контракт розрахований на 15 років і буде укладений до 2036 року з можливістю перегляду умов через 10 років.

Уряд Угорщини ухвалив рішення підписати новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України. Підписання документа відбудеться в понеділок, 27 вересня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Новий контракт розрахований на 15 років і буде укладений до 2036 року з можливістю перегляду умов через 10 років.

За умовами контракту "Газпром" постачатиме в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу на рік.

Своєю чергою через це рішення МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Також читайте Данія частково зняла заборону на будівництва газопроводу з Норвегії до Польщі

Про це йдеться в оприлюдненій 27 вересня заяві МЗС України.

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам", - заявило українське міністерство.

В МЗС наполягають, що Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.

МЗС "з сумом відзначає", що це рішення завдає шкоди "позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто".

29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС двох країн.

Через угорсько-російську газову угоду МЗС ініціювало перенесення засідання комісії на більш пізній термін, оскільки угода "матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки", підкреслили в міністерстві.

Коли відбудеться перенесене засідання, в МЗС не уточнили.

Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики, додали в МЗС.

Нагадаємо:

Про домовленість між Москвою і Будапештом стало відомо наприкінці серпня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто не вказав, якою буде вартість газу за умовами нового контракту, проте заявив, що ціна буде "набагато вигіднішою", порівняно з чинними досі умовами.

Новини світу: нардепи України закликають зупинити будівництво газопроводу "Північного потоку-2"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання