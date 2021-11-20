Угорщина продовжує отримувати більшу частину газу через Україну - ГТС

Угорщина отримує з України майже в два рази більше газу, ніж з Сербії через "Турецький потік".

Угорщина, попри те, що підписала з російським "Газпромом" контракт про транзит газу через "Турецький потік", і надалі продовжує отримувати більшу частину блакитного палива через Україну.

Про це у Facebook написав гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Так, Угорщина отримує з України майже в два рази більше газу, ніж з Сербії через "Турецький потік".

"Після вибуху новозбудованого газогону у Болгарії, основну частину газу Угорщина отримує з України, але не від "Газпрому". Варто зазначити, що Газпром не транзитує газ через Україну до Угорщини починаючи з 1 жовтня. Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу", - повідомив Макогон.

Нагадаємо, Угорщина підписала з російським "Газпромом" контракт про транзит газу в обхід України. За умовами угоди, Росія щорічно відвантажуватиме паливо через Сербію та Австрію. Київ обурило підписання такого документу: хоче, аби угорську угоду тепер оцінила Європейська комісія. Такі дії обурили Будапешт.

Також на початку 2020 року в Стамбулі урочисто відкрили газопровід в обхід України для транзиту газу до Європи. Участь у заході, зокрема, взяли президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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