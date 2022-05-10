Угорщина заявила про "невеликий крок вперед" у переговорах з ЄС щодо ембарго на нафту з РФ

Угорщина заявила про "невеликий крок вперед" у переговорах з ЄС щодо ембарго на нафту з РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про певний прогрес у переговорах з ЄС щодо нафтового ембарго щодо російської нафти.

Очільник МЗС Угорщини вважає, що для зміни позиції Будапешта щодо нафтового ембарго потрібно зробити "значно більше".

Про це інформує Bloomberg за підсумками переговорів президента Угорщини Віктора Орбана і очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен 10 травня.

"Ми домоглися певного прогресу, можна сказати, зробили невеликий крок вперед", - заявив Сійярто.

Водночас днем раніше угорський дипломат заявляв, що його країна не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії та наполягає, що не готова його підтримати попри складні переговори, які тривають в останні дні, і запропоновані їй поступки.

Нагадаємо, що Кулеба пояснив, чи загрожує Росії зернове ембарго.

Також Шмигаль пояснив, як нафтове ембарго для РФ вплине на хід усієї війни в Україні.

Як повідомлялося, стало відомо, коли ЄС може досягти угоди про ембарго на російську нафту.

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