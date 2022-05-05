Угорщина заявила, що готова брати участь у відбудові Київщини та лікувати українських воїнів

Угорщина заявила, що готова брати участь у відбудові Київщини та лікувати українських воїнів

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна готова брати участь у відновленні Київської області.

Також він стверджує, що в Угорщині лікуватимуть поранених українських військових.

Про це він сказав на міжнародній конференції донорів для України у Польщі, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що Угорщина готова допомогти відбудувати зруйновані школи та лікарні в Київській області, проте, якщо уряд України попросить допомогти зробити це в іншому регіоні - то угорці погодяться. Також ця країна може надати мобільні будинки для переселенців, які в Україні втратили свій дім.

За словами очільника угорського МЗС Угорщина готова приймати на лікування поранених українських військових без обмежень за кількістю, і 130 дітей, які потребують спеціалізованого лікування.

"Я хочу дуже чітко сказати тут: Угорщина підтримує Україну і її суверенітет. Ми чітко розділяємо хто напав і хто піддався нападу. І ми засуджуємо військову агресію Росії проти України і низку порушень прав людини та закликаємо до розслідування можливих воєнних злочинів", - заявив Сійярто.

Сійярто додав, що Угорщина прийняла 627 тисяч біженців з України та надала їм прихисток.

Нагадаємо, в угорському уряді вважають, що ухвалили правильне рішення, заборонивши транспортування зброї до України через територію своєї держави.

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