Угода на $800 млрд для України: який "план процвітання" готують ЄС та США — Politico

США та Євросоюз готують "план процвітання" України

Проєкт угоди Євросоюзу і США щодо «плану процвітання» для України передбачає інвестиції у розмірі 800 млрд доларів та окреслює 10-річний план відновлення України.

Про це пише Politico на основі отриманого документа, який Єврокомісія розіслала до столиць країн-членів на ознайомлення перед самітом 22 січня, де його обговорювали.

Проєкт угоди, який містить 18 сторінок тексту, передбачає, що у наступні 10 років ЄС, США, а також міжнародні фінансові установи, серед яких МВФ та Світовий банк, інвестують в Україну 500 млрд доларів державного і приватного капіталу.

Єврокомісія планує надати Україні ще 100 млрд через бюджетну підтримку і гарантії для інвестицій у межах семирічного бюджету ЄС на період після 2028 року. Це фінансування, як очікують, відкриє можливість для залучення інвестицій на 207 млрд євро.

Також цим планом передбачено «прискорений» вступ України до ЄС.

Сполученим Штатам відводиться «провідна роль» у відновленні України, але вони виступатимуть не як донор ресурсів, а «стратегічний економічний партнер, інвестор та гарант довіри».

Американська сторона планує залучати капітал на відбудову України через американсько-український Фонд інвестицій у відбудову України, але конкретної суми цих інвестицій в документі немає.

Натомість йдеться, що США інвестуватимуть у видобуток цінних корисних копалин, інфраструктуру, енергетику й технології.

Ключовою проблемою для реалізації цього плану залишається те, що в Україну буде непросто залучати зовнішні інвестиції до «надійного» завершення війни.

«План процвітання» розробили у розвиток однієї з ідей «плану з 20 пунктів», який напрацювали на основі початкового «мирного плану» Трампа.

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило, що через конфлікт довкола Гренландії було скасовано підписання на Всесвітньому економічному форумі в Давосі «плану процвітання» між Україною, США та Євросоюзом.