США пропонують підписати угоду про копалини / © ТСН.ua

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Адміністрація президента США запропонувала Україні угоду про копалини, яка нагадує документ про експропріацію. Америка претендує на половину українських нафтових, газових і вуглеводневих ресурсів, а також майже на всі її метали та більшу частину її інфраструктури, не пропонуючи натомість жодних гарантій безпеки.

Про це пише британське видання The Telegraph після ознайомлення з останньою версією цього документа.

“Це документ про експропріацію. Немає жодних гарантій, жодних оборонних пунктів, США нічого не пропонують. Американці можуть вийти з угоди, українці — ні. Я ніколи раніше не бачив нічого подібного”, — зазначив експерт з енергетичного права Атлантичної ради Алан Райлі.

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У виданні зазначили, що текст угоди не залишає сумнівів у тому, що головна мета Трампа — включити Україну в провінцію нафтової, газової та ресурсної промисловості Америки.

Що передбачно проєктом угоди

У новому проєкті зазначено, що Інвестиційний фонд реконструкції Сполучених Штатів Америки контролюватиме українські “важливі корисні копалини та інші корисні копалини, нафту, природний газ (включаючи зріджений [sic] природний газ), паливо або інші вуглеводні та інші матеріали, що видобуваються”.

Охоплено всі важливі матеріали, перелічені в Законі США про енергетику, включаючи рідкоземельні елементи та 50 інших мінералів, таких як літій, титан, кобальт, алюміній і цинк.

США контролюватимуть інфраструктуру, пов’язану з природними ресурсами, “включаючи, але не обмежуючись, дороги, залізницю, трубопроводи та інші транспортні засоби; порти, термінали та інші логістичні об’єкти та нафтопереробні заводи, переробні підприємства, установки зі скраплення та/або регазифікації природного газу та подібні активи”.

Трьох із п’яти членів правління нового фонду оберуть США. Він матиме акції “А” та золоті акції. Америка отримуватиме всі роялті, доки Україна не виплатить Сполученим Штатам щонайменше 100 мільярдів доларів військового боргу з додаванням 4% відсотка — менше, ніж 350 мільярдів доларів, запропонованих раніше паном Трампом, але це становить половину ВВП України, і вона не підлягає виплаті.

Україна має лише акції “B” і отримає 50% роялті лише після погашення заборгованості.

США мають першочергове право відмовитися від усіх проектів. Інвестиційний фонд має повноваження перевіряти книги та рахунки будь-якого українського міністерства чи відомства, коли захоче в робочий час

США можуть накласти вето на продаж українських ресурсів іншим країнам, що може означати заборону на продаж рідкоземельних елементів Китаю, але також може обмежити продажі в Європу.

“Це несумісне з членством в ЄС, і, можливо, це є частиною мети”, - зазначив професор Райлі.

США не сплачують інвестиційний капітал, зараховуючи свій внесок минулою військовою допомогою. Гарантія безпеки не надається.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Сполучені Штати вже неодноразово змінювали умови угоди про корисні копалини, і поки що незрозуміло, чи є останній варіант справді останнім. Тому про підписання угоди наразі говорити зарано.