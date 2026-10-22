Угода Трампа з Путіним під загрозою: експорт дизелю з РФ обвалився на 75%

Угода Трампа і Путіна щодо дизелю може зірватися / © Колаж ТСН.ua

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Українські удари по російських нафтопереробних заводах та паливній інфраструктурі скоротили експорт дизельного пального з Росії більш ніж на 75%. Це ускладнює реалізацію домовленості президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна про збільшення постачання російського пального на світовий ринок.

Про це повідомляє CNBC.

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За даними аналітичної компанії Kpler, у вересні Росія експортувала близько 141 тис. барелів дизельного пального на добу проти 608 тис. барелів за аналогічний період минулого року. Скорочення відбулося на тлі посилення українських атак на російські НПЗ та пов’язану нафтову інфраструктуру.

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Тетяна Митрова, експертка з російської нафтової промисловості Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, зазначила, що українські безпілотники завдяки дальності та ефективності ударів фактично паралізували російський експорт дизелю.

За її словами, Україна не лише збільшила кількість дронів, а й навчилася уражати складніше обладнання нафтопереробних заводів, заміна якого потребує значного часу та доступу до закордонних ланцюгів постачання. Якщо знищено критично важливу установку, відновлення може тривати щонайменше кілька місяців.

Домовленість Трампа з Путіним під загрозою

У межах домовленості з Трампом Москва погодилася збільшити постачання дизельного пального на світовий ринок приблизно до 75 тис. барелів на добу в жовтні та 124 тис. у листопаді. Угода мала допомогти послабити тиск на ринок пального через зростання цін.

Однак виконання цих зобов’язань ускладнюють наслідки українських ударів. За оцінкою директора з досліджень товарних ринків Kpler Метта Сміта, без припинення атак Росії буде важко повернути на ринок заплановані обсяги дизелю.

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«Здається малоймовірним, що вони зможуть повернути на ринок ті обсяги дизелю, про які йдеться, без енергетичного перемир’я», — заявив Сміт.

Раніше Росія обмежила експорт пального, щоб зберегти запаси для внутрішнього ринку, а згодом частково відновила постачання. Водночас обіцяні Москвою обсяги є невеликими порівняно із загальним світовим попитом.

Що впливає на світовий ринок пального

Ситуацію ускладнює скорочення постачань із Близького Сходу. За оцінкою Kpler, експорт дизелю через Ормузьку протоку зменшився приблизно на 540 тис. барелів на добу порівняно з минулим роком, а загальне скорочення світового експорту через втрату постачань із Росії та Близького Сходу становить близько 1 млн барелів на добу.

На тлі цих проблем ціни на дизельне пальне у США різко зросли. Водночас, як зазначає CNBC, американські нафтопереробні заводи вже працюють на максимальній потужності, намагаючись компенсувати дефіцит.

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Міжнародне енергетичне агентство попередило, що обмеженість пропозиції дизельного пального може зберігатися до 2027 року. За словами Сміта, напруженість на ринку, ймовірно, триватиме найближчими місяцями, а ціни залишатимуться високими.

Нагадаємо, Росія відновила постачання дизельного пального до традиційних покупців після скасування заборони на експорт. Щонайменше два танкери вирушили з російського балтійського порту Приморськ до Туреччини та Бразилії.

При цьому збільшення експорту відбувається на тлі проблем із пальним усередині самої РФ. Дефіцит дизеля в Росії викликав невдоволення серед місцевих споживачів, які скаржаться на високі ціни та нестачу пального.

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