Віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / © Associated Press

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Відповідно до угоди про надра, яку уклали США та Україна, упродовж наступних 10 років доходи від видобутку корисних копалин не будуть розподілятися. Вони інвестуватимуться в нові українські проєкти та відбудову України.

На цьому наголосила віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.

«Доходи від видобутку будуть повертатися в фонд і протягом наступних 10 років реінвестиція буде відбуватися в Україну. Жодна зі сторін не буде претендувати на розподіл дивідендів», — сказала вона.

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За її словами, українській стороні було важливо закріпити саме цей механізм для того, щоб бути впевненими, що цей фонд відповідає завданню залучення інвестицій в українську економіку.

«Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не будуть розподілятися, а можуть лише інвестуватися в Україну, в нові проєкти, в відбудову. Перелік цих проєктів будемо обговорювати з партнерами додатково», — додала Юлія Свириденко.

Що відомо про укладену угоду із США

Як повідомлялося раніше, напередодні, 30 квітня, Україна та Сполучені Штати підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Згідно з текстом угоди, нові положення регулюють політичні принципи співпраці щодо видобутку корисних копалин, отримання США доступу до українських мінералів, а також обсягів майбутньої військової допомоги.

Окремо передбачається створення спільного Інвестиційного фонду, до якого Україна передаватиме частину прибутків від ліцензій і рентних платежів.

Документ на 12 сторінках визначає лише загальні принципи співпраці у сфері видобутку корисних копалин, військової допомоги та інвестицій. Деталі, зокрема механізми управління фондом, мають бути зафіксовані в окремій «технічній угоді», яка поки що не готова.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент назвав підписану з Україною угоду щодо створення спільного Інвестиційного фонду «історичною». Він наголосив, що ця угода чітко сигналізує Росії про те, що «адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній і процвітаючій Україні».