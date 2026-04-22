Угорщина подала заявку на постачання нафти через «Дружбу»: коли почнеться транзит

Постачання нафти / © Associated Press

Угорська нафтова компанія MOL звернулася із заявкою на транзит нафти трубопроводом «Дружба» після того, як Україна завершила ремонтні роботи на магістралі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в галузі, яке не називається.

За попередніми даними, старт перших поставок очікується вже 22 квітня.

«MOL уже подала запити на перші обсяги, які будуть поставлені в рівних пропорціях в Угорщину і Словаччину», — зазначив співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що Україна найближчим часом відновить прокачування нафти через нафтопровід «Дружба», який раніше зазнав пошкоджень внаслідок російських ударів.

Ми раніше інформували, що майбутній премʼєр Угорщини Петер Мадяр звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням відновити роботу нафтопроводу «Дружба», якщо він перебуває у придатному стані.