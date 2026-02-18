Угорщина поставила ультиматум Україні через нафтопровід "Дружба"

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Реклама

Угорщина не буде експортувати до України дизальне пальне, доки не відновиться транспортування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба».

Таку заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто цитує видання Index.

Очільник угорського зовнішньополітичного відомства не приховує, що рішення зупинити постачання дизельного пального Україні стало прямим наслідком припинення транзиту російської нафти.

Реклама

«Постачання дизельного палива в Україну не відновиться, поки українці не відновлять транспортування сирої нафти трубопроводом „Дружба“, — сказав він.

При цьому Сіярто зазначив, що Угорщина відігравала важливу роль у забезпеченні України не тільки дизельним пальним, але й іншими енергоресурсами, зокрема газом та електроенергією.

Він додав, що Угорщина має резерви нафти більш ніж на три місяці та працює над альтернативними маршрутами постачання нафти, зокрема морськими.

«Угорщина та Словаччина використовують можливість, надану рішенням Європейського Союзу, згідно з яким можуть імпортувати російську сиру нафту морем до відновлення трубопровідного транспорту», — додав Сіярто.

Реклама

Нагадаємо, 27 січня, російські війська здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури нафтопроводу «Дружба» у місті Броди Львівської області.

Згодом у МЗС України повідомили, що через обстріл російськими військами транзит нафти до Угорщини та Словаччини припинено.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Київ у навмисному затягуванні відновлення транзиту, пов’язуючи це з позицією Братислави щодо євроінтеграції України. Аналогічну оцінку озвучив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, заявивши, що зупинення постачання має політичні мотиви.