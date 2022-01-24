Укравтодор оголосив тендер на "Велике будівництво" об’їзної Житомира

22 км Північного обходу Житомира, що також є частиною траси міжнародного значення М-06 Київ – Чоп, будуть повністю реконструйовані. Роботи почнуться цьогоріч, тендер на реконструкцію вже стартував.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Житомирській області.

"Оголошено державну закупівлю послуг з реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево, Ужгород) на ділянці км 129,6 – км 151,73, Житомирська область. Ділянка пролягає між селами Глибочиця та Іванівка Житомирського району, загальна протяжність - 22 кілометри", - повідомляє автодор.

Реконструкція, яку виконуватимуть в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", передбачає демонтаж старого дорожнього одягу і залізобетонних труб, укріплення земляного полотна і заміну комунікацій та штучних споруд, монтаж очисної системи, водовідведення і водоскидів. Після того буде укладено нове дорожнє полотно, встановлені дорожні знаки тощо.

Необхідність значних демонтажних робіт пов’язана із тим, що до жовтня 2020 року Північний обхід Житомира будувала китайська компанія SINOHYDRO. Через те, що роботи виконувались неякісно і з недотриманням термінів, контракт із нею було розірвано. Укравтодор скористався безумовною банківською гарантією на суму понад 8,4 млн євро, яку надав підрядник. Ці кошти будуть використані для фінансування будівництва обходу Житомира.

"Значна частина робіт була виконана цим підрядником із суттєвими порушеннями технології будівництва, роботи визнані дефектними. Серед конкретних прикладів робочого браку — руйнування цементобетонного покриття на ділянці", - розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Укравтодор також планує інші ремонтні роботи на трасі М-06 Київ – Чоп. Зокрема, відремонтують ділянки у Рівненській та Закарпатській областях, де покриття зазнало ушкоджень.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вже відремонтовано і збудовано 14 тис. км доріг, що становить понад 40% основної мережі доріг України.