Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Укравтодор пояснив, як працюватиме система штрафів за перевантажені фури

Дата публікації
Перегляди
38
Укравтодор пояснив, як працюватиме система штрафів за перевантажені фури

specmachinery.com.ua

1 жовтня в Україні вступає в силу закон про відповідальність за порушення у сфері безпеки на дорожньому транспорті.

Він передбачає штрафи за перевищення дозволеної норми вантажів, повідомляє пресслужба Укравтодору.

«Закон запроваджує адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі. А це, своєю чергою, допоможе зберегти від руйнування дороги, покращить безпеку дорожнього руху та сприятиме зменшенню кількості ДТП», - прогнозують в агентстві.

Водіїв штрафуватимуть за невиконання вимог про зупинку, внесення недостовірних даних про масу і габарити вантажу тощо. Штрафи нараховуються автоматично на основі інформації з майданчиків зважування-в-русі (WiM-комплексів). Їх почали встановлювати у 2020 році зі стартом програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». До кінця 2021 року мережу комплексів планують розширити до 102 одиниць.

«Система WiM - ефективний інструмент прямого стягнення штрафів за перевищення габаритно-вагових норм, на сьогодні вона працює в тестовому режимі, а усі дані з доріг передаються до Укртрансбезпеки», - пояснює Укравтодор.

Майданчик за допомогою обладнання, що монтується у верхньому шарі покритті дороги або на прогонових будовах мостів і шляхопроводів, в кількох точках вимірює масу, навантаження на кожну вісь і їхню кількість, навантаження на кожне колесо. Також автоматично зчитується швидкість руху і номерний знак. У випадку виявлення порушень формується штраф. При тому людський фактор повністю відсутній. 

Мережа таких WiM-комплексів допоможе знизити кількість перенавантаженого транспорту, який розбиває дороги і зменшує термін експлуатації навіть сучасних трас, відремонтованих за європейськими нормами.

Як повідомлялось, цього року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні відремонтують і побудують 4,5 тисячі км доріг державного значення і 2 тисячі місцевих доріг, а також 245 мостів. 

Дата публікації
Перегляди
38
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Email
Наступна публікація