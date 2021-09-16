Укравтодор пояснив, як працюватиме система штрафів за перевантажені фури

1 жовтня в Україні вступає в силу закон про відповідальність за порушення у сфері безпеки на дорожньому транспорті.

Він передбачає штрафи за перевищення дозволеної норми вантажів, повідомляє пресслужба Укравтодору.

«Закон запроваджує адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі. А це, своєю чергою, допоможе зберегти від руйнування дороги, покращить безпеку дорожнього руху та сприятиме зменшенню кількості ДТП», - прогнозують в агентстві.

Водіїв штрафуватимуть за невиконання вимог про зупинку, внесення недостовірних даних про масу і габарити вантажу тощо. Штрафи нараховуються автоматично на основі інформації з майданчиків зважування-в-русі (WiM-комплексів). Їх почали встановлювати у 2020 році зі стартом програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». До кінця 2021 року мережу комплексів планують розширити до 102 одиниць.

«Система WiM - ефективний інструмент прямого стягнення штрафів за перевищення габаритно-вагових норм, на сьогодні вона працює в тестовому режимі, а усі дані з доріг передаються до Укртрансбезпеки», - пояснює Укравтодор.

Майданчик за допомогою обладнання, що монтується у верхньому шарі покритті дороги або на прогонових будовах мостів і шляхопроводів, в кількох точках вимірює масу, навантаження на кожну вісь і їхню кількість, навантаження на кожне колесо. Також автоматично зчитується швидкість руху і номерний знак. У випадку виявлення порушень формується штраф. При тому людський фактор повністю відсутній.

Мережа таких WiM-комплексів допоможе знизити кількість перенавантаженого транспорту, який розбиває дороги і зменшує термін експлуатації навіть сучасних трас, відремонтованих за європейськими нормами.

Як повідомлялось, цього року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні відремонтують і побудують 4,5 тисячі км доріг державного значення і 2 тисячі місцевих доріг, а також 245 мостів.

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