Укравтодор пояснив, звідки взялись маніпулятивні заяви про «розкрадання з ковідного фонду»

Маніпулятивна інформація, що розповсюджується в онлайн-виданнях про зловживання на будівництві та ремонті доріг за рахунок фонду боротьби з COVID-19, не відповідає дійсності та висновкам перевірки.

Про це заявляє Укравтодор.

«Цифри ймовірних встановлених порушень під час проведення закупівель Укравтодору, на які посилаються у ЗМІ, не мають свого підтвердження ані в офіційному опублікованому звіті Державної аудиторської служби, ні офіційному листі цієї служби до Укравтодору щодо результатів перевірки (від 21.05.2021)», - кажуть в агентстві.

За словами першого заступника голови Укравтодору Андрія Івка, всі зауваження Держаудитслужби стосуються формальних порушень на етапі закупівель, а не будівництва конкретних об’єктів. Частину зауважень виправлено під час моніторингу, однак всі інші зауваження оскаржені в суді.

Відтак говорити про мільярдні втрати бюджету, як це подають у деяких онлайн-виданнях, некоректно.

«Зауваження стосуються випадків, коли, наприклад, не вказано адресу замовника чи не вказано мову формування пропозиції. Такі формальні порушення не впливають на саму процедуру закупівлі та її результати. У висновку, 99% судових рішень щодо оскарження моніторингів прийнято на користь замовників», - пояснив Івко.

Він підкреслив, що у звіті ДАСУ щодо закупівель Укравтодору вказано, що «за підсумками державного фінансового контролю можна зробити висновок про те, що кошти Фонду використано за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства, але чинна система контролю, яку забезпечують підприємства та установи, що входять до сфери управління Укравтодору, з огляду на проблемні питання, потребує змін».

Зокрема, йдеться про залучення незалежного технагляду, розробку методики оцінки неякісних робіт, а також забезпечення контролю протягом усього циклу експлуатації об’єктів.

Укравтодор враховує ці зауваження, і за останні 2 роки ввів незалежний технагляд на ключових об’єктах інфраструктури, а експертизу проєктів зробив обов’язковою, додає відомство.