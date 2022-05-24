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Укравтодор виставив на аукціон легендарний дорожній знак, який вказує напрямок руху окупантам

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Укравтодор виставив на аукціон легендарний дорожній знак, який вказує напрямок руху окупантам

Укравтодор виставив на благодійному онлайн-аукціоні на Prozorro.Продажі легендарний дорожній знак, який був створений на третій день війни – “Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й”.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

В Укравтодорі нагадали, що такий дороговказ виник після того, як була дана вказівка в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів, оскільки, як з'ясувалося, російські війська користувалися застарілими картами.

“Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Укравтодору, виставлений на аукціон дорожній знак – із Сумської області. “На ньому, на жаль, є сліди від куль”, - зазначили в УАД.

Онлайн-аукціон в системі  Prozorro.Продажі відбудеться 2 червня. Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або $1,5 тисячі. Участь у ньому можна взяти з будь-якої точки світу. Для цього потрібно зареєструватисядо 18:00 1 червня за посиланням.

В Укравтодорі підкреслили, що усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ.

У відомстві додали, що завдяки благодійним аукціонам у державній системі Prozorro.Продажі вже вдалось зібрати більш ніж 4 мільйони гривень.

Нагадаємо, перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила, що Україна планує створити спільні підприємства з країнами НАТО, для передачі технологій та подальшого постачання зброї цим державам.

#Укравтодор #аукціон #Україна #війна

Дата публікації
Перегляди
1157
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