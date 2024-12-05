Україна, без сумніву, повинна якнайшвидше завершити будівництво Хмельницької АЕС – журналіст

Україна повинна якнайшвидше завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, які вже готові на 80% і на 25%. Це дасть країні країні додатково 2,2 ГВт найдешевшої за собівартістю енергії.

Про це пише журналіст Сергій Лямець.

«Чи будувати нові ядерні реактори на ХАЕС? Жодного сумніву, так. Кожного дня ми втрачаємо унікальний шанс. Минулого тижня я писав, що світ розпочав забудову новими ядерними реакторами. До 2050 року у світі мають з'явитися нові 750 ГВт потужностей АЕС, на додаток до вже існуючих майже 400 ГВт. Україні варто приєднатися до цього марафону. Навіть попри війну», – зазначив експерт.

За його словами, Україні намагаються нав'язати використання винятково альтернативної енергетики, що не зовсім відповідає нашим національним інтересам.

«Нам розповідають, що всі проблеми України можна вирішити лише самими газотурбінними, вітровими, сонячними та біостанціями. Навіть розпочато потужний проєкт з будівництва майже 100 таких об'єктів. У цьому будівництві все гарно, окрім правди. Правда є такою, що вироблена такими станціями енергія буде дуже дорогою – раз. До того ж ці потужності є за визначенням маневровими, тобто вони не можуть замінити атомні електростанції, кожна з яких виробляє в рази більше енергії, та ще й дешевше. Саме тому світ будує АЕС», – зазначив експерт.

Експерт зазначив, що в України зараз є історичний шанс ввести в експлуатацію ще два атомні блоки.

«Щоб не втратити його, ми мусимо будувати нові блоки. Енергоблок номер 3 ХАЕС готовий на 80%, а енергоблок 4 – на 25%. Чекати на закінчення війни вже буде запізно», – наголосив Лямець.