Україна цього тижня отримає перший транш з 18 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Україна та Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги 2023 року.

Україна вже цього тижня отримає першу частину коштів у розмірі 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги від Євросоюзу загальним обсягом 18 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр України Денис Шмигаль.

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макрофінансову стабільність", - йдеться у повідомленні.

Це буде перший транш міжнародної фінансової допомоги для України 2023 року.

Нагадаємо, у Держстаті оприлюднили ціни на оренду квартир в Україні – у лідерах два регіони.

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