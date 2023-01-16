Україна цього тижня отримає перший транш з 18 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Україна та Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги 2023 року.
Україна вже цього тижня отримає першу частину коштів у розмірі 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги від Євросоюзу загальним обсягом 18 млрд євро.
Про це повідомив прем'єр України Денис Шмигаль.
"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макрофінансову стабільність", - йдеться у повідомленні.
Це буде перший транш міжнародної фінансової допомоги для України 2023 року.
Нагадаємо, у Держстаті оприлюднили ціни на оренду квартир в Україні – у лідерах два регіони.
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