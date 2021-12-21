Україна цьогоріч встановила рекорд зі збору зернових та олійних культур: очікування було навіть перевищено

Україна цьогоріч встановила рекорд зі збору зернових та олійних культур: очікування було навіть перевищено

Такі результати повязані зі сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами та державною допомогою аграріям.

У 2021році Україна встановила рекорд зі збору зернових, зернобобових та олійних культур на позначці у понад 106 млн тонн. У Кабміні це вже назвали абсолютним максимумом за всю історію держави.

Про це у своєму Facebook повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Міністр зазначив, що цьогоріч було зібрано:

зернових та зернобобових – понад 84 млн тонн;

олійних культур – 22,6 млн тонн.

За його словами, Україна перепищила прогноз аж на 100 млн. тонн.

Лещенко зазначив, що такі результати повязані зі сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами та державною допомогою аграріям. Відтак, за програмою "Доступні кредити 5–7–9 %" аграрії отримали понад 30 млрд грн кредитів.

У наступному році планується профінансувати малих аграріїв, які обробляють до 500 га, ще на 24 млрд грн у рік.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко подякував усім аграріям України за досягнені результати.

"Я вдячний усім аграріям України за якісну працю та високі показники. За підтримку земельної реформи! За те, що своєю працею та любов’ю до землі ви будуєте статус України як гаранта продовольчої безпеки світу. Завдяки вам, шановні аграрії, наша держава стає ключовим гравцем на міжнародному аграрному ринку!", — наголосив міністр.

Нагадаємо, Верховна рада України ухвалила закон, який зобов’язує всіх українців, у власності яких є земельні паї, сплачувати мінімальний податок у 1,5 тис. грн з кожного гектара. Це передбачено новим "ресурсним" законом, який нардепи ухвалили 30 листопада.

Попри це, народна депутатка України Лариса Білозір пояснила, що не всі категорії власників присадибних ділянок і дач будуть сплачувати новий податок.

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