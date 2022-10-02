Загалом на сьогоднішній день Світовий банк мобілізував для України майже $13 млрд екстреного фінансування, зокрема завдяки зобов’язанням та гарантіям донорів. Із цієї суми $11 млрд уже виділено у повному обсязі.

Україна додатково отримає $530 мільйонів допомоги від Світового банку.

Про це установа повідомила 30 вересня.

Додаткове фінансування мобілізовано в рамках проекту Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE), який надає постійну підтримку уряду у можливості забезпечити надання основних державних послуг, зокрема у сферах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту.

"Попереду на український народ чекає довгий шлях до відновлення, і партнери з розвитку повинні продовжувати об’єднуватися, щоб підтримати відбудову України", — зазначила регіональний віце-президент Світового банку у Європі та Центральній Азії Анна Б’єрде.

Загалом на сьогоднішній день Світовий банк мобілізував для України майже $13 млрд екстреного фінансування, зокрема завдяки зобов’язанням та гарантіям донорів. Із цієї суми $11 млрд уже виділено у повному обсязі.

"Наш останній аналіз показує, що загальні довгострокові витрати на реконструкцію та відновлення в Україні є величезними, а потреби навіть на наступні три роки сягають понад $100 млрд, і ця цифра, як очікується, зростатиме, оскільки війна триває", — додав регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

Крім того, міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі уточнила, що гарантійне фінансування Британії розблокує подальшу термінову фінансову підтримку, необхідну для забезпечення економічної стійкості України та її мужнього спротиву жорстокому вторгненню Росії.

Очікується, що Світовий банк вже у листопаді 2022-го може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму 1 млрд доларів, а також виноситься рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури.

Крім того, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що від сьогодні, 1 жовтня, вступив у силу закон США про лендліз для України.

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