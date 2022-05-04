Україна домовилася про скасування ввізного мита та тарифних квот з Великою Британією: що зміниться

Україна домовилася про скасування ввізного мита та тарифних квот з Великою Британією: що зміниться

Україна і Велика Британія юридично закріпили скасування ввізного мита та тарифних квот у двосторонній торгівлі.

Сторони підписали відповідну угоду за результатами перемовин.

Про це повідомило Мінекономіки України у Facebook.

"Угода діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін", – зазначається в релізі.

Згідно з ним, тепер українські товаровиробники можуть експортувати більше продукції на британський ринок. Йдеться, насамперед, про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор – саме ці товари Україна традиційно експортує до Великої Британії.

Мінекономіки зазначило, що у 2021 році товарообіг між Україною та Великою Британією зріс майже на 57% – до $2,2 млрд, причому особливо активізувався експорт (+62%), що перевищив $1 млрд.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав умову, за якої Угорщина підтримає нафтове ембарго проти РФ.