Україна досягнула важливої домовленості з країнами “Великої сімки” щодо сплати боргів

За новою домовленістю виплату боргів України продовжено до кінця березня 2027 року.

У четвер, 21 грудня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну.

За новою домовленістю виплату боргів України продовжено до кінця березня 2027 року, що відповідає завершенню поточної EFF програми МВФ. Це дозволить зменшити навантаження на бюджет України в умовах війни.

Підписантами виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

“Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 млрд доларів США, наданої партнерами України”, - зазначив Сергій Марченко.

Міністр фінансів також наголосив на важливості збереження фінансових ресурсів, зокрема через надання зовнішніми приватними кредиторами України найбільш прийнятного боргового режиму до закінчення терміну призупинення обслуговування боргу, наданого ними у серпні 2022 року.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що у січні-лютому 2024 року в Україні виникнуть ризики фінансування видатків державного бюджету, оскільки допомога від західних партнерів є недостатньою.

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