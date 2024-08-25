Україна експортуватиме електроенергію: як це стало можливим після руйнівних атак РФ

Україна планує відновити експорт електрики до сусідніх країн від 25 серпня. Споживання знижується через спад спеки.

Про це "24 Каналу" розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Геннадій Рябцев пояснив, що є два методи роботи із надлишком електроенергії.

Перший – оператор системи передач може обмежувати генерацію, надавши команду сонячній електростанції зменшити виробництво енергії.

Другий – надлишок, який виникає, можна спрямувати на експорт в рамках внутрішньодобового ринку. Це дозволить отримувати додаткові кошти нашим виробникам, які можна буде спрямовувати на підготовку до опалювального сезону.

"Це явище не означає, що хтось буде підписувати довгострокові чи навіть короткострокові угоди про постачання електричної енергії на шкоду об'єднаній енергосистемі або тоді, коли будуть оголошені обмеження в енергоспоживанні", – сказав експерт з питань енергетики.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України покращилась у липні після підключень енергоблоків на АЕС. Це зменшить дефіцит електроенергії.

30 липня в "Укренерго" запевнили: якщо не буде обстрілів, то у найближчі 3 місяці відключення світла будуть мінімальними або їх взагалі скасують.

Однак від 19 серпня графіки вимкнень світла частково повернули через спеку.

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