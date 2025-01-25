Україна готова транспортувати газ до Європи, але є нюанс: що пропонує Зеленський

Україна готова транспортувати газ через свою територію до Словаччини та інших країн Європи за умови, що цей газ не буде російським.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

Він зазначив, що Україна ніколи не відмовляла в транзиті газу з інших країн, але не з Росії.

"Я сказав: ні, російський газ - продовження контракту не буде! Юридично ми нічого не порушуємо. По моралі, ми абсолютно морально праві. Юридично і морально. І не даємо заробляти росіянам", - сказав Зеленський.

При цьому він розповів про свою зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Давосі, на якій лідери обговорювали можливість експорту до Європи азербайджанського газу.

За словами Зеленського, в Азербайджані видобуток газу “дуже великий” і становить близько 40 млрд кубів, з яких він використовує для власних потреб 14-15 млрд.

“На сьогодні, спроможності експорту [в Азербайджану] 25 млрд кубів. І ми з ним говорили, щоб він міг експортувати. До речі, він експортує у багато країн свій газ. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо дійсно іншим країнам, у тому числі в Східній Європі, потрібен газ, а не потрібен саме російський газ", - наголосив український президент.

Зеленський зауважив, що в України та Азербайджану прекрасні відносини, тому можна досить швидко підписати контракт і налагодити постачання азербайджанського газу і до Словаччини, і до Молдови, і до інших країн Європи.

Як повідомлялося раніше, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією в інтересах національної безпеки.

Прем'єр Словаччини Робер Фіцо заявив, що через припинення транзиту газу з РФ Братислава запровадить "адекватні заходи".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нахабно відмовився від пропозиції адаптувати країну до відсутності транзиту російського газу і вдається до брехні.

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